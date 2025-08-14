Inveja e abuso: 2 pessoas estragam o dia de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Amanhã, sexta-feira (15), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá.

Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá.

Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.