Inveja e abuso: 2 pessoas estragam o dia de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Amanhã, sexta-feira (15), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá.
Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá.
Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
