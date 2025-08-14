Globo mantém exclusividade para transmitir desfiles do Rio e de São Paulo

A Globo anunciou a renovação das parcerias que garantem a transmissão ao vivo do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo em 2026.

O que aconteceu

A emissora fechou um novo acordo com a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). O contrato mantém a exclusividade na transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio até 2028. Em 2026, as apresentações na capital fluminense acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com o Desfile das Campeãs marcado para o dia 21.

Em São Paulo, a renovação é válida por um ano. Pelo novo acordo, a Globo assegurou, com exclusividade e em formato multiplataforma, a exibição dos desfiles das 14 escolas de samba paulistanas em 2026, programados para os dias 13 e 14 de fevereiro, sexta e sábado, no Sambódromo do Anhembi.