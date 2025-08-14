Giulia Costa dá 'bronca' em Flávia Alessandra por expor vida sexual

Flávia Alessandra, 51, e a filha, Giulia Costa, 25, falaram sobre a conversa aberta que sempre tiveram em relação a sexo.

O que aconteceu

A atriz contou que usou um filme para educar a filha sobre sexo. "Eu lembro que a gente estava assistindo a um filme e você perguntou o que era gozar. A gente tem muito essa prática, a gente vai apresentando filmes quando queremos tocar em algum assunto. Eu não lembro como foi, mas eu tento ser muito transparente e honesta, mas de entender até onde é o seu entendimento", contou em seu podcast, Pé no Sofá.

A artista acrescentou que sempre buscou respeitar os limites da filha. "Por isso eu gosto sempre de devolver a pergunta: 'o que é para você?' Sempre trouxe isso para a nossa vida para saber até onde você saberia o que é sexo".