Giulia Costa dá 'bronca' em Flávia Alessandra por expor vida sexual

Flávia Alessandra, 51, e a filha, Giulia Costa, 25, falaram sobre a conversa aberta que sempre tiveram em relação a sexo.
O que aconteceu
A atriz contou que usou um filme para educar a filha sobre sexo. "Eu lembro que a gente estava assistindo a um filme e você perguntou o que era gozar. A gente tem muito essa prática, a gente vai apresentando filmes quando queremos tocar em algum assunto. Eu não lembro como foi, mas eu tento ser muito transparente e honesta, mas de entender até onde é o seu entendimento", contou em seu podcast, Pé no Sofá.
A artista acrescentou que sempre buscou respeitar os limites da filha. "Por isso eu gosto sempre de devolver a pergunta: 'o que é para você?' Sempre trouxe isso para a nossa vida para saber até onde você saberia o que é sexo".
Giulia deu uma "bronca" na mãe, mostrando bom humor ao falar sobre Flávia Alessandra, que costuma falar sobre a vida sexual sem tabu. "Inclusive, já deixei meu protesto como filha, porque minha mãe, às vezes, acaba ultrapassando um limite que eu como filha sou obrigada a ouvir".
Flávia quis saber em que momento ela passou do ponto, e Giulia citou um exemplo. "Quando você falou de golden show em um podcast. Aí viralizou, e quando eu chego, falam: 'Seus pais gostam de golden shower'".
