Final tenso e emocionante: tudo o que acontece com Tiago em 'Vale Tudo'

Tiago, personagem de Pedro Waddington, teve destaque no capítulo de ontem (13) em "Vale Tudo" após encontrar a mãe, Heleninha (Paolla Oliveira) em situação deplorável. Relembre o final do rapaz na primeira versão da trama.

O que aconteceu

Assim como no remake, na versão original Tiago também enfrenta o preconceito do pai. Em 1988, o personagem foi vivido por Fábio Villa Verde, e tinha muitos embates com Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

Além disso, Tiago vê de perto o sofrimento da mãe alcoolista. Sensível e amoroso, ele apoia Heleninha (Renata Sorrah) na luta contra o vício, algo que tem sido muito explorado no remake.