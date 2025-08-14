Final tenso e emocionante: tudo o que acontece com Tiago em 'Vale Tudo'

Tiago, personagem de Pedro Waddington, teve destaque no capítulo de ontem (13) em "Vale Tudo" após encontrar a mãe, Heleninha (Paolla Oliveira) em situação deplorável. Relembre o final do rapaz na primeira versão da trama.
O que aconteceu
Assim como no remake, na versão original Tiago também enfrenta o preconceito do pai. Em 1988, o personagem foi vivido por Fábio Villa Verde, e tinha muitos embates com Marco Aurélio (Reginaldo Faria).
Além disso, Tiago vê de perto o sofrimento da mãe alcoolista. Sensível e amoroso, ele apoia Heleninha (Renata Sorrah) na luta contra o vício, algo que tem sido muito explorado no remake.
Em ambas as versões há o namoro com Fernanda (na antiga vivida por Flávia Monteiro e agora por Ramille). O romance perdura até o fim da trama orignal e isso deve ocorrer também no remake.
No final de "Vale Tudo", Tiago ganha "liberdade" quando Marco Aurélio foge do país. Junto a Leila (Cássia Kis), o crápula toma essa decisão para escapar das consequências de irregularidades na empresa de aviação TCA. Tiago decide permanecer no Brasil, agora livre da influência do pai.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.