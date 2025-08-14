Confira os filmes brasileiros que vão disputar vaga no Oscar 2026

A Academia Brasileira de Cinema divulgou hoje a lista de filmes que se inscreveram para concorrer a uma vaga no Oscar 2026.

Dezesseis títulos estão na disputa. No dia 8 de setembro, a comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema vai se reunir e selecionar seis dessas obras numa pré-lista.

No dia 15 de setembro, o representante do Brasil no Oscar 2026 será divulgado. Cada país pode enviar uma obra por ano para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que em seguida define quais obras (e quais países) vão concorrer a melhor filme internacional.