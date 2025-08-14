Embate de vilões: flagra íntimo movimenta capítulo de 'Dona de Mim'

Hoje (14), em "Dona de Mim" (Globo), Ricardo tenta acalmar Tânia e, para piorar, Jaques a chama de Filipa, causando uma reação intensa na personagem de Aline Borges.
Mais tarde, Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa e o irmão de Abel é ameaçado por seu até então comparsa.
Também neste capítulo: Nina surpreende Jaques com Filipa. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval.
Dara nota o sofrimento de Lucas. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã.
Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
