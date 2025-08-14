Participantes da Dança dos Famosos curtem noitada juntos no Rio de Janeiro

O elenco da Dança dos Famosos se reuniu na madrugada de ontem para curtir uma balada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Fernanda Paes Leme, Wanessa Camargo, Alvaro, Lucas Leto, Silvero Pereira, David Júnior e Tereza Seiblitz estavam entre os presentes. Eles se divertiram ao som de Luan Pereira, 21, também membro do elenco, e publicaram diversos registros da noitada nas redes sociais.

Alvaro, 26, foi 'eleito' como o mais animado da noite pelo ator Igor Cosso, 34, professor da competição de dança. Em alguns dos vídeos publicados, o influencer aparece rebolando, aos risos, e dançando samba ao lado de Wanessa.