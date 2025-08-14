SplashUOL
Participantes da Dança dos Famosos curtem noitada juntos no Rio de Janeiro

Colaboração para Splash, em Londrina
Elenco da Dança dos Famosos curtiu noitada no Rio de Janeiro
Elenco da Dança dos Famosos curtiu noitada no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

O elenco da Dança dos Famosos se reuniu na madrugada de ontem para curtir uma balada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Fernanda Paes Leme, Wanessa Camargo, Alvaro, Lucas Leto, Silvero Pereira, David Júnior e Tereza Seiblitz estavam entre os presentes. Eles se divertiram ao som de Luan Pereira, 21, também membro do elenco, e publicaram diversos registros da noitada nas redes sociais.

Alvaro, 26, foi 'eleito' como o mais animado da noite pelo ator Igor Cosso, 34, professor da competição de dança. Em alguns dos vídeos publicados, o influencer aparece rebolando, aos risos, e dançando samba ao lado de Wanessa.

Tereza Seiblitz, 61, também esbanjou energia na pista de dança. "Olha, Alvaro, você está perdendo! A Tereza está se acabando!", alertou Mayara Araújo, uma das professoras do quadro, em vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

