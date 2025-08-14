SplashUOL
Dua Lipa aposta em vestido branco com decote no bumbum

De Splash, em São Paulo
Dua Lipa apostou em vestido branco decotado no bumbum
Dua Lipa apostou em vestido branco decotado no bumbum Imagem: Reprodução/Instagram @dualipa

Dua Lipa comemorou um "aniversário antecipado" usando um vestido branco com decote no bumbum.

O que aconteceu

A cantora, que comemora 30 anos no dia 22 de agosto, fez uma festinha em Ibiza. Acompanhada do noivo, o ator Callum Turner, da família e de alguns amigos, Dua disse que estava em "sua ilha favorita, com suas pessoas favoritas, usando um vestido maravilhoso" e "muito empolgada para completar 30 anos".

A peça foi feita sob medida por Simon Porte Jacquemus, um dos convidados da comemoração e o nome por trás da grife francesa Jacquemus. O vestido, todo adornado com paetês, tem gola alta e um recorte estratégico, que deixa as laterais do bumbum à mostra. Dua completou o visual com uma sapatilha branca e acessórios prateados.

