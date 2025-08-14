Dua Lipa aposta em vestido branco com decote no bumbum

Dua Lipa comemorou um "aniversário antecipado" usando um vestido branco com decote no bumbum.

O que aconteceu

A cantora, que comemora 30 anos no dia 22 de agosto, fez uma festinha em Ibiza. Acompanhada do noivo, o ator Callum Turner, da família e de alguns amigos, Dua disse que estava em "sua ilha favorita, com suas pessoas favoritas, usando um vestido maravilhoso" e "muito empolgada para completar 30 anos".

A peça foi feita sob medida por Simon Porte Jacquemus, um dos convidados da comemoração e o nome por trás da grife francesa Jacquemus. O vestido, todo adornado com paetês, tem gola alta e um recorte estratégico, que deixa as laterais do bumbum à mostra. Dua completou o visual com uma sapatilha branca e acessórios prateados.