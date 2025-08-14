SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim': o erro de Tânia que muda tudo para a família Boaz

Colaboração para Splash, em São Paulo
Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim'
Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, sexta-feira (15), em "Dona de Mim" (Globo), Ricardo chantageia Jaques e Tânia implora pelo perdão do marido, mas será em vão. O vilão se muda para a mansão de Abel, algo que vai irritar toda a família Boaz.

Mais tarde, Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio.

Em seguida, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques.

Tânia (Aline Borges) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Tânia (Aline Borges) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.

Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.