'Dona de Mim': o erro de Tânia que muda tudo para a família Boaz

Amanhã, sexta-feira (15), em "Dona de Mim" (Globo), Ricardo chantageia Jaques e Tânia implora pelo perdão do marido, mas será em vão. O vilão se muda para a mansão de Abel, algo que vai irritar toda a família Boaz.

Mais tarde, Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio.

Em seguida, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques.