'Dona de Mim': o erro de Tânia que muda tudo para a família Boaz

Amanhã, sexta-feira (15), em "Dona de Mim" (Globo), Ricardo chantageia Jaques e Tânia implora pelo perdão do marido, mas será em vão. O vilão se muda para a mansão de Abel, algo que vai irritar toda a família Boaz.
Mais tarde, Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio.
Em seguida, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques.
Ainda neste capítulo: Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.
Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.