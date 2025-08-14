'Dona de Mim' exibe alerta ao público após piora da saúde de Filipa

Filipa (Claudia Abreu) viverá um momento crítico em "Dona de Mim" (Globo) ao enfrentar o agravamento de sua saúde mental.
O que vai acontecer
As cenas, previstas para irem ao ar a partir de hoje (14), mostram Filipa em um dia difícil no call center onde trabalha. Após uma sequência de atendimentos e divagações, ela perde o controle e sua supervisora decide demiti-la.
O momento é marcado por um discurso exaltado e desconexo. Filipa demonstra incapacidade para lidar com críticas e frustrações e, desorientada, sai pelas ruas.
Filipa entra em um bar, acreditando estar em um palco de teatro. Sobe em uma mesa de bilhar e se comporta como uma estrela aplaudida, discursando para uma plateia imaginária.
O dono do bar percebe que ela está em surto e liga para Nina (Flora Camolese) com o celular de Filipa. Preocupada, Nina pede a Jaques (Marcello Novaes) que ajude a mãe.
Ao final do capítulo, a novela exibirá uma cartela com orientações ao público sobre saúde mental. No aviso, haverá o incentivo para buscar apoio especializado e contatos de canais de acolhimento.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
