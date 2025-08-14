SplashUOL
'Dona de Mim' exibe alerta ao público após piora da saúde de Filipa

Clara Ribeiro
Colaboração para Splash, em São Paulo
'Dona de Mim' aborda saúde mental com cenas de Filipa, personagem de Claudia Abreu
Filipa (Claudia Abreu) viverá um momento crítico em "Dona de Mim" (Globo) ao enfrentar o agravamento de sua saúde mental.

O que vai acontecer

As cenas, previstas para irem ao ar a partir de hoje (14), mostram Filipa em um dia difícil no call center onde trabalha. Após uma sequência de atendimentos e divagações, ela perde o controle e sua supervisora decide demiti-la.

O momento é marcado por um discurso exaltado e desconexo. Filipa demonstra incapacidade para lidar com críticas e frustrações e, desorientada, sai pelas ruas.

Filipa entra em um bar, acreditando estar em um palco de teatro. Sobe em uma mesa de bilhar e se comporta como uma estrela aplaudida, discursando para uma plateia imaginária.

O dono do bar percebe que ela está em surto e liga para Nina (Flora Camolese) com o celular de Filipa. Preocupada, Nina pede a Jaques (Marcello Novaes) que ajude a mãe.

Ao final do capítulo, a novela exibirá uma cartela com orientações ao público sobre saúde mental. No aviso, haverá o incentivo para buscar apoio especializado e contatos de canais de acolhimento.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

