'Dona de Mim' exibe alerta ao público após piora da saúde de Filipa

O momento é marcado por um discurso exaltado e desconexo. Filipa demonstra incapacidade para lidar com críticas e frustrações e, desorientada, sai pelas ruas.

Filipa entra em um bar, acreditando estar em um palco de teatro. Sobe em uma mesa de bilhar e se comporta como uma estrela aplaudida, discursando para uma plateia imaginária.

O dono do bar percebe que ela está em surto e liga para Nina (Flora Camolese) com o celular de Filipa. Preocupada, Nina pede a Jaques (Marcello Novaes) que ajude a mãe.

Ao final do capítulo, a novela exibirá uma cartela com orientações ao público sobre saúde mental. No aviso, haverá o incentivo para buscar apoio especializado e contatos de canais de acolhimento.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.