De cortar o coração: revelação de Samir pesa o clima em 'Êta Mundo Melhor!'

Hoje (14), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas.
Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças.
Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
