Dança dos Famosos: segundo ritmo da competição do 'Domingão' é definido

Colaboração para Splash, em São Paulo
Rodrigo Faro, Nicole Bahls e Catia Fonseca estão na Dança dos Famosos 2025
Rodrigo Faro, Nicole Bahls e Catia Fonseca estão na Dança dos Famosos 2025 Imagem: Léo Rosario/Globo

A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, está definida: o country.

O que aconteceu

No próximo domingo, os grupo do Dança dos Famosos vão se enfrentar com chapéus, botas e coletes em um figurino especial para o ritmo do country.

Nesta rodada, Ana Clara, apresentadora do "Estrela da Casa" é a jurada artística convidada.

Na primeira semana, ainda em grupos, os 16 participantes dançaram ao som do axé. Veja os grupos.

  • Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa.
  • Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme.
  • Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.
  • Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

