Dança dos Famosos: segundo ritmo da competição do 'Domingão' é definido

A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, está definida: o country.
No próximo domingo, os grupo do Dança dos Famosos vão se enfrentar com chapéus, botas e coletes em um figurino especial para o ritmo do country.
Nesta rodada, Ana Clara, apresentadora do "Estrela da Casa" é a jurada artística convidada.
Na primeira semana, ainda em grupos, os 16 participantes dançaram ao som do axé. Veja os grupos.
- Grupo A: Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa.
- Grupo B: David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme.
- Grupo C: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.
- Grupo D: Lucas Leto, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.
