Dança dos Famosos: segundo ritmo da competição do 'Domingão' é definido

A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, está definida: o country.

O que aconteceu

No próximo domingo, os grupo do Dança dos Famosos vão se enfrentar com chapéus, botas e coletes em um figurino especial para o ritmo do country.

Nesta rodada, Ana Clara, apresentadora do "Estrela da Casa" é a jurada artística convidada.