Celina surpreende novamente e mata a principal charada de 'Vale Tudo'

Hoje (14), em "Vale Tudo" (Globo), Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete.
Neste mesmo capítulo, o nome de Celina vem à tona novamente em uma cena importante: ela pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Ou seja, a irmã de Odete descobriu que a jovem vilã está mentindo sobre a gestação.
Isso acontece em meio a outra descoberta. Afonso fica sabendo que Solange está grávida e a questiona se ele é o pai do bebê que ela espera.
Ainda neste capítulo: Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA.
Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
