Celina surpreende novamente e mata a principal charada de 'Vale Tudo'

Hoje (14), em "Vale Tudo" (Globo), Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete.

Neste mesmo capítulo, o nome de Celina vem à tona novamente em uma cena importante: ela pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Ou seja, a irmã de Odete descobriu que a jovem vilã está mentindo sobre a gestação.

Isso acontece em meio a outra descoberta. Afonso fica sabendo que Solange está grávida e a questiona se ele é o pai do bebê que ela espera.