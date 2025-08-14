Casa de Hytalo Santos estava vazia e com máquina de lavar ligada

A casa de Hytalo Santos, investigado por exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual, foi encontrada vazia, com todas as portas trancadas, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na tarde de ontem.
O que aconteceu
Os oficiais encontraram a máquina de lavar ligada, o que pode indicar uma saída recente do imóvel. A residência alvo do mandado foi a de João Pessoa.
Splash tenta contato com o escritório responsável pela defesa do influenciador e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.
Segundo o JPB2 (TV Cabo Branco), os oficiais não conseguiram cumprir o principal objetivo do mandado: apreender todos os aparelhos eletrônicos utilizados pelo influenciador. Se encontrados, os aparelhos seriam enviados para a perícia para extração de dados.
Busca e apreensão
A Justiça da Paraíba autorizou ontem o mandado de busca e apreensão na casa do influenciador, atendendo pedido do Ministério Público da Paraíba.
O juiz Adhailton Lacet também enviou um comunicado as plataformas digitais envolvidas para realizar a remoção preventiva dos conteúdos publicados por Hytalo. O influenciador digital teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.
É inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade e integridade física, psíquica e moral dos adolescentes.
Adhailton Lacet Correia Porto
Denúncia de Felca
Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após ser citado em um vídeo do youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 30 milhões de visualizações
Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.