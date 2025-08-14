Casa de Hytalo Santos estava vazia e com máquina de lavar ligada

Segundo o JPB2 (TV Cabo Branco), os oficiais não conseguiram cumprir o principal objetivo do mandado: apreender todos os aparelhos eletrônicos utilizados pelo influenciador. Se encontrados, os aparelhos seriam enviados para a perícia para extração de dados.

Busca e apreensão

A Justiça da Paraíba autorizou ontem o mandado de busca e apreensão na casa do influenciador, atendendo pedido do Ministério Público da Paraíba.

O juiz Adhailton Lacet também enviou um comunicado as plataformas digitais envolvidas para realizar a remoção preventiva dos conteúdos publicados por Hytalo. O influenciador digital teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.

É inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade e integridade física, psíquica e moral dos adolescentes.



Adhailton Lacet Correia Porto

Denúncia de Felca

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após ser citado em um vídeo do youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 30 milhões de visualizações