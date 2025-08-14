Um capítulo, duas bombas: o confronto entre Celina e Fátima em 'Vale Tudo'

Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Em contrapartida, Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar e não pensa duas vezes antes de ameaçar a irmã de Odete.

No mesmo capítulo, Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. No final, Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

