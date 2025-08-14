Um capítulo, duas bombas: o confronto entre Celina e Fátima em 'Vale Tudo'

O capítulo de amanhã, sexta-feira (15), de "Vale Tudo" (Globo), vai girar em torno do fogo cruzado entre Celina e Maria de Fátima.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Mais tarde, Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina.
Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Em contrapartida, Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar e não pensa duas vezes antes de ameaçar a irmã de Odete.
No mesmo capítulo, Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. No final, Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.