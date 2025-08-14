'Arquivo da Fama': IA recria fofocas do pop em nova série do UOL

Você já ouviu falar do flagra sexual envolvendo Mick Jagger e David Bowie? Ou conhece o suposto motivo da expulsão de Maradona na Copa de 1982? A nova série do UOL, "Arquivo da Fama", recria boatos e polêmicas que marcaram o mundo pop, com a ajuda da inteligência artificial —e visual inspirado em programas clássicos de bonecos.
Clique aqui para assistir ao primeiro episódio de Arquivo da Fama.
A série traz casos de astros do cinema, do esporte e de outros universos pop, contados pela dupla Fabiana e Fabiano. Os bonecos-apresentadores garantem o humor da produção, que é feita no formato vertical, ideal para assistir no celular.
Por que assistir
- Fofocas recriadas com IA. Histórias que não foram registradas ganham versões animadas.
- Entretenimento com jornalismo. Todas as histórias são apuradas pela equipe do UOL.
- Ideal para ver no celular. A série é produzida em formato vertical.
Onde assistir
"Arquivo da Fama" vai ao ar toda quinta-feira de manhã nas redes sociais de Splash e no UOL Flash e, às quartas, no Central Splash, no Canal UOL na TV.
