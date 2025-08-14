'Vale Tudo': a fofoca que vai transformar Afonso no grande inimigo de Odete

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) vai desmascarar Odete Roitman (Debora Bloch).
O que vai acontecer
Herdeiro descobre que a mãe esteve por trás de várias armações e decidirá tirar satisfações. A reviravolta começa quando Maria de Fátima (Bella Campos), já separada dele, volta à mansão para uma conversa franca.
Fátima conta que a vilã manipulou o romance desde o início. Entre as tramas, afastou Solange (Alice Wegmann) e conseguiu para ela um emprego no exterior, garantindo que deixasse o caminho livre. Além disso, revela que Odete arquitetou o casamento com Afonso e a mudança para Paris, onde ele assumiria a filial europeia da TCA.
Para completar, a filha de Raquel (Taís Araújo) acusa a empresária de estar envolvida com César (Cauã Reymond). Chocado, Afonso decide enfrentar Odete em um embate caloroso, garantindo à vilã vontade de se vingar de Maria de Fátima.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
