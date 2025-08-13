Valentina Bandeira diz que mente 'o tempo todo' sobre própria vida amorosa

A atriz Valentina Bandeira admitiu que mente "o tempo todo" sobre a própria vida amorosa. Durante participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a artista explicou que, ao ser questionada sobre seus relacionamentos em entrevistas, tem o hábito de inventar informações sobre supostos ficantes.
Valentina, que atualmente namora, disse que fala "merdas" sobre a vida conjugal e inventa parceiros que não existem na realidade. "Eu minto o tempo todo, sou dessas. Já menti várias vezes, dizia que estava pegando alguém... Falo qualquer merda, tipo assim, 'o Cauã Reymond já peguei mesmo e ele é escroto'. Invento qualquer coisa".
Bandeira também contou que é assediada tanto por homens quanto por mulheres, mas que a maioria de seu público é masculino por causa de trabalho feito em parceria com a CazéTV. "Quando fiz a Copa do Mundo feminina na CazéTV veio uma enxurrada de homens [nos meus perfis], e você vai ver os meus números é 70% homem, uma coisa surreal, porque geralmente homem não dá oportunidade para ouvir mulher, homem não acha mulher engraçada. Então eu fiquei bem impressionada quando fui ver os números de audiência masculina [nas minhas redes]".
Valentina Bandeira teve stalker que acabou preso
Bandeira contou que teve um stalker que não perseguia apenas ela, mas outras mulheres também. "Esse cara foi preso outro dia, porque ele não só me stalkeou, ele fez isso com outras mulheres. Eu sei que ele foi preso porque uma menina que ficou com ele depois, e o denunciou, veio me falar que ele falava de mim direto".
Valentina Bandeira jantou com Stevie Wonder em festa aos 18 anos
Bandeira contou que foi convidada com o pai para um evento de jazz na ONU e, depois, houve um coquetel para os convidados, momento em que ela sentou à mesa ao lado de Wonder. "Eu peguei meu pratinho, sentei, olhei para o lado e estava o Stevie Wonder na mesa comigo. Eu jantei com a cúpula do jazz, o Stevie meio trocando uma ideia comigo, eu sem saber falar inglês direito, dando uma improvisada. Lembro de sair de lá e chorar dentro do táxi o tempo inteiro na volta para o hotel, desesperada, tendo consciência de como as pessoas são famosas, grandiosas, e eu não tinha noção disso. Foi uma experiencia muito particular".
