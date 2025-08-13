Vale Tudo: o que há por trás do apagão? Especialista explica

Um dos momentos mais emblemáticos de "Vale Tudo" é a trama da maionese, em que as personagens Celina e Raquel viajam o Rio de Janeiro às pressas para impedir que as pessoas consumissem o molho estragado.
Na versão atual, de Manuela Dias, a história foi atualizada, mas mantendo a adrenalina da original. Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), falou sobre a trama no Central Splash, do Canal UOL.
Na versão de Manuela, a cidade do Rio de Janeiro foi atingida por um apagão, que deixou todos sem energia elétrica e também sem sinal de celular e internet. Com a cidade no escuro, Raquel, Gilda, Pascoal, Poliana e Celina tiveram que avisar a todos de porta em porta, com direito a muita tensão.
Afinal, é possível um apagão dessa magnitude acontecer na vida real? Segundo Fabro, a resposta é sim. Isso aconteceu recentemente em Portugal e Espanha, que ficaram 'desligados' por vários dias e retomando as atividades aos poucos.
Aqui no Brasil, em 2023, a gente teve um apagão que afetou diversos estados. Em 2018, tivemos um apagão que afetou todo mundo, principalmente Norte e Nordeste.
Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS
O especialista explica que existe uma complexidade muito grande no sistema de energia, e quando algo começa a cair é como se um "efeito dominó" acontecesse: tudo passa a despencar junto. Diante desse cenário, o processo de retomada da normalidade é mais lento. "É algo raro, mas acontece".
Os motivos para esses apagões são diversos, inclusive, como erros de cálculos e sobrecarga do sistema elétrico, hackers estrangeiros.
Se acontecer de muita energia chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele pode causar uma sobrecarga. O sistema vai desligar e você vai ter isso. (...) Há muitas possibilidades, mas quem trabalha com energia sabe disso e se prepara.
Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS
