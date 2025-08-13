Vale Tudo: o que há por trás do apagão? Especialista explica

Afinal, é possível um apagão dessa magnitude acontecer na vida real? Segundo Fabro, a resposta é sim. Isso aconteceu recentemente em Portugal e Espanha, que ficaram 'desligados' por vários dias e retomando as atividades aos poucos.

Aqui no Brasil, em 2023, a gente teve um apagão que afetou diversos estados. Em 2018, tivemos um apagão que afetou todo mundo, principalmente Norte e Nordeste.

Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS

O especialista explica que existe uma complexidade muito grande no sistema de energia, e quando algo começa a cair é como se um "efeito dominó" acontecesse: tudo passa a despencar junto. Diante desse cenário, o processo de retomada da normalidade é mais lento. "É algo raro, mas acontece".

Os motivos para esses apagões são diversos, inclusive, como erros de cálculos e sobrecarga do sistema elétrico, hackers estrangeiros.

Se acontecer de muita energia chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele pode causar uma sobrecarga. O sistema vai desligar e você vai ter isso. (...) Há muitas possibilidades, mas quem trabalha com energia sabe disso e se prepara.

