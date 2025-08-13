Uma nova mulher, Nina mexe em vespeiro para salvar Filipa em 'Dona de Mim'

Hoje (13), em "Dona de Mim" (Globo), Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo, sem saber que está mexendo com uma pessoa perigosa.

Mais tarde, Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques que, junto à jovem, acompanha a cunhada ao consultório de Nathan.

Cheio de segundas intenções, contudo, Jaques se aproveita da ocasião e se insinua para Filipa. Essa é mais uma tentativa do vilão de se reaproximar da personagem de Cláudia Abreu, que foi sua namorada no passado.