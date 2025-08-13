SplashUOL
Uma nova mulher, Nina mexe em vespeiro para salvar Filipa em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim'
Nina (Flora Camolese) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação

Hoje (13), em "Dona de Mim" (Globo), Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo, sem saber que está mexendo com uma pessoa perigosa.

Mais tarde, Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques que, junto à jovem, acompanha a cunhada ao consultório de Nathan.

Cheio de segundas intenções, contudo, Jaques se aproveita da ocasião e se insinua para Filipa. Essa é mais uma tentativa do vilão de se reaproximar da personagem de Cláudia Abreu, que foi sua namorada no passado.

Nina (Flora Camolese) e Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim'
Nina (Flora Camolese) e Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia.

Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois.

Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

