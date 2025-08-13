Abel morreu? Tony Ramos volta a gravar 'Dona de Mim: 'Mais vivo que nunca'

Tony Ramos, 76, gravou novas cenas de Dona de Mim esta semana, mesmo após morrer na trama.
O que aconteceu
O personagem interpretado por ele, Abel, morreu em um acidente de carro. A saída de Tony da novela já estava prevista desde o início. "Quando Rosane Svartman e (o diretor) Allan Fiterman me convidaram para fazer esse trabalho, ficaram cheios de dedos ao contar que a personagem morreria. Eu disse: 'Mas o que é isso, minha gente? Sou um ator! Isso é trabalho, adoro'", explicou o ator para O Globo.
Mas ele voltou aos estúdios para gravar novas cenas de flashback. Tony já havia adiantado que isso aconteceria em sua participação no Mais Você: "Durante os próximos meses terei algumas entradas na novela [...] Cenas que, algumas já gravadas, outras que eu ainda vou gravar, mostrando diálogos, imaginações e coisas que eu não posso falar."
Tony apareceu no cenário da mansão Boaz, em vídeo postado por Cláudia Abreu. O diretor Allan Fiterman e o ator Marcello Novaes também aparecem.
Você que está pensando em parar de ver a novela, olha quem está aqui! O Abel! Cláudia Abreu
Novaes brinca sobre a suspeita de ter sido responsável pela morte do irmão: "Eu não matei!". "Tony Ramos está mais vivo do que nunca", completou Allan Fiterman.
Não sei se está vivo, mas está aqui Cláudia Abreu mantém o mistério ao redor da morte de Abel
