Tirullipa agradece apoio após admitir traição: 'Vou continuar firme'

Traição

Supostos áudios e mensagens de Tirullipa com uma jovem, que seria filha de um ex-assessor, foram divulgadas na internet recentemente. Ontem, o humorista confirmou a traição, admitiu o erro e disse estar envergonhado.

Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado

Ele pediu perdão publicamente a esposa, Stefânia, com quem tem duas filhas. "Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família".