Tarantino ama um dos piores filmes já feitos, segundo a crítica

Muita gente odeia, mas Quentin Tarantino, 62, amou. O diretor de "Pulp Fiction" elogiou "Battlefield Earth" ("A Reconquista", no Brasil), lançado em 2000 e um dos filmes mais criticados de Hollywood.

O que aconteceu

Quentin Tarantino teria chamado o filme de "incrível" e dito que era o tipo de história que gostaria de escrever. Em entrevista ao portal Den of Geek, em 2008, Roger Christian, diretor de "Battlefield Earth", contou que Tarantino o abraçou na estreia do filme e saiu do cinema em êxtase.