Tarantino ama um dos piores filmes já feitos, segundo a crítica

Muita gente odeia, mas Quentin Tarantino, 62, amou. O diretor de "Pulp Fiction" elogiou "Battlefield Earth" ("A Reconquista", no Brasil), lançado em 2000 e um dos filmes mais criticados de Hollywood.
O que aconteceu
Quentin Tarantino teria chamado o filme de "incrível" e dito que era o tipo de história que gostaria de escrever. Em entrevista ao portal Den of Geek, em 2008, Roger Christian, diretor de "Battlefield Earth", contou que Tarantino o abraçou na estreia do filme e saiu do cinema em êxtase.
Tarantino foi à estreia, sentou-se comigo e me abraçou depois, dizendo: 'É isso que eu quero escrever. Isso é incrível. Vão acabar com vocês, todos vocês. Mas eu simplesmente adorei este filme. Espere dez, doze anos, tudo vai dar a volta. Esqueça por agora. Você vai passar pelo inferno. Roger Christian, ao Den of Geek
George Lucas, cineasta por trás das sagas "Star Wars" e "Indiana Jones", também teria aprovado o longa. Segundo Christian, Lucas viu o filme ao lado de funcionários da ILM (Industrial Light & Magic).
9 Framboesas de Ouro
Lançado em 2000 e estrelado por John Travolta, "A Reconquista" virou sinônimo de fracasso crítico. No Rotten Tomatoes, o título soma uma taxa mínima de aprovação entre críticos. A produção também acumulou nove prêmios no Framboesa de Ouro, incluindo Pior Filme, Pior Diretor e Pior Ator.
Feio, cafona e mal atuado, Battlefield Earth é um equívoco de ficção científica impressionantemente mal conduzido e agressivamente ruim Crítica exposta no Rotten Tomatoes
Tarantino tem histórico de defender filmes "maltratados" pela crítica. O cineasta já demonstrou apreço por títulos com "pouquíssimas estrelas" como "Jason X" (2001), "O Cavaleiro Solitário" (2013) e "Lanterna Verde" (2011), com Ryan Reynolds, conforme relembra reportagem da Far Out.
Sinopse - Battlefield Earth (A Reconquista)
Baseado no livro de L. Ron Hubbard, o filme mistura ação e ficção científica. A história se passa no ano 3000, quando a Terra está em ruínas e controlada pelos Psiclos, uma raça alienígena.
Já os humanos vivem como seres primitivas e Jonnie Goodboy Tyler (Barry Pepper) não aceita a escravidão. A partir daí, ele é capturado e treinado por Terl (John Travolta), um oficial corrupto. Nesse treinamento, Jonnie vê uma oportunidade e usa o que aprende para liderar uma rebelião para libertar a Terra.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.