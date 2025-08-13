Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank teriam rompido por 'problemas de trabalho'

Fernanda Paes Leme, 42, e Giovanna Ewbank, 38, teriam se afastado por problemas profissionais gerados na época em que apresentavam um podcast juntas, segundo Gaby Cabrini, do 'Fofocalizando'.

O que aconteceu

Em seu videocast, Fernanda já comentou que não é mais tão próxima da família de Bruno Gagliasso, sem revelar a razão. A atriz apresenta o podcast Grande Surto, mas antes dividia a bancada com Giovanna no Quem Pode, Pod!.

Segundo Gaby Cabrini, o rompimento começou por questões comerciais e divergências na tabela de cachês de cada uma. A jornalista afirmou ter descoberto, por meio de uma fonte, que o rompimento envolveu publicidades.