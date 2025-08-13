Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank teriam rompido por 'problemas de trabalho'

Fernanda Paes Leme, 42, e Giovanna Ewbank, 38, teriam se afastado por problemas profissionais gerados na época em que apresentavam um podcast juntas, segundo Gaby Cabrini, do 'Fofocalizando'.
O que aconteceu
Em seu videocast, Fernanda já comentou que não é mais tão próxima da família de Bruno Gagliasso, sem revelar a razão. A atriz apresenta o podcast Grande Surto, mas antes dividia a bancada com Giovanna no Quem Pode, Pod!.
Segundo Gaby Cabrini, o rompimento começou por questões comerciais e divergências na tabela de cachês de cada uma. A jornalista afirmou ter descoberto, por meio de uma fonte, que o rompimento envolveu publicidades.
Fernanda sentia que Giovanna não comemorava suas conquistas fora do projeto das duas, disse a fonte de Cabrini.
A situação teria se agravado quando a atriz percebeu um distanciamento de seu afilhado, Bless, filho de Giovanna. Ela não foi convidada para a festa de aniversário do menino no ano passado e estranhou a demora nas respostas às mensagens, o que teria sido o ponto final na relação.
Recentemente, Fernanda comentou sobre o afastamento e disse não guardar mágoas. "Acho que cobrei coisas que não deveria ter cobrado, atenção que poderia ter deixado para lá e que não percebi", declarou em seu videocast em julho deste ano.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.