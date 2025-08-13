Roberta Miranda diz ser 'bi com orgulho' e alfineta sertanejos 'enrustidos'

Após revelar romance com segurança, Roberta Miranda reiterou que é bissexual e alfinetou a "hipocrisia" de artistas sertanejos que escondem sua sexualidade.

Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você [que critica] não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não faz nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho.

O que aconteceu

A cantora disse que no meio sertanejo há muitos homens que "mostram para a sociedade que são machões", mas "são gays e gostam de homens". "Eu não quero falar, porque vocês não são bobinhos. Não adianta ter filho, não adianta casar, porque todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo, imagina se os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs? Não é uma hipocrisia?", disse.