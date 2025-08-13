Roberta Miranda diz ser 'bi com orgulho' e alfineta sertanejos 'enrustidos'

Após revelar romance com segurança, Roberta Miranda reiterou que é bissexual e alfinetou a "hipocrisia" de artistas sertanejos que escondem sua sexualidade.
Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você [que critica] não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não faz nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho.
O que aconteceu
A cantora disse que no meio sertanejo há muitos homens que "mostram para a sociedade que são machões", mas "são gays e gostam de homens". "Eu não quero falar, porque vocês não são bobinhos. Não adianta ter filho, não adianta casar, porque todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo, imagina se os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs? Não é uma hipocrisia?", disse.
As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que constituir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem que são casados. Enfim, é a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita.
Roberta negou ter abandonado a comunidade LGBTQIA+ após assumir affair com um homem. "Eu não abandono aquilo que sou", disse.
