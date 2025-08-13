SplashUOL
Radialista é preso e assume ter matado jovem em encontro por app de namoro

Péterson Neves
De Splash, em São Paulo
Radialista Rodrigo Mucci assume ter matado Karina após marcar encontro
Radialista Rodrigo Mucci assume ter matado Karina após marcar encontro Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O radialista Rodrigo Mucci, 48, foi preso como suspeito de matar Karina Queiroz, 22, durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento em Ribeirão Preto (SP). Em depoimento, ele confessou a autoria do homicídio em virtude de um desentendimento com a jovem.

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash, Rodrigo Mucci foi preso, nesta segunda-feira (11), após os policiais civis cumprirem mandado de prisão temporária e busca e apreensão expedido pela Justiça. Em depoimento na delegacia, o radialista assumiu a autoria do crime e justificou que após desistir do encontro, foi ao local por Karina pedir dinheiro para não contar do caso para sua mulher.

O corpo de Karina foi encontrado pela amiga e colega de quarto, na noite do último dia 1 de agosto. A vítima estava caída ao lado da cama e com ferimentos de disparos de arma de fogo no rosto.

A colega de quarto relatou a Polícia que Karina havia marcado encontro por aplicativo de namoro e Rodrigo teria chegado à residência às 16h50. Ela não conseguiu ter mais contato com Karina e a encontrou morta em casa.

Graças às informações da colega de quarto, a polícia conseguiu chegar até Rodrigo Mucci com auxílio de câmeras de segurança. O veículo do radialista foi identificado próximo à residência de Karina e entregou seu endereço aos policiais.

Após a prisão e confessar o crime, Mucci ainda identificou onde descartou o celular e as chaves da vítima. Os itens foram recuperados pela polícia e apreendidos junto a arma e carro do radialista.

Em contato com a reportagem, a Policia Civil de São Paulo confirmou que Rodrigo Mucci assumiu a autoria do crime. "O suspeito pelo crime foi preso nesta segunda-feira (11), após policiais civis cumprirem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante o procedimento, ele confessou a autoria do homicídio. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Ribeirão Preto, que está realizando as diligências finais para concluir o inquérito policial e esclarecer o caso."

