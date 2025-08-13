Radialista é preso e assume ter matado jovem em encontro por app de namoro

O radialista Rodrigo Mucci, 48, foi preso como suspeito de matar Karina Queiroz, 22, durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento em Ribeirão Preto (SP). Em depoimento, ele confessou a autoria do homicídio em virtude de um desentendimento com a jovem.

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash, Rodrigo Mucci foi preso, nesta segunda-feira (11), após os policiais civis cumprirem mandado de prisão temporária e busca e apreensão expedido pela Justiça. Em depoimento na delegacia, o radialista assumiu a autoria do crime e justificou que após desistir do encontro, foi ao local por Karina pedir dinheiro para não contar do caso para sua mulher.

O corpo de Karina foi encontrado pela amiga e colega de quarto, na noite do último dia 1 de agosto. A vítima estava caída ao lado da cama e com ferimentos de disparos de arma de fogo no rosto.