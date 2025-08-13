Radialista é preso e assume ter matado jovem em encontro por app de namoro

O radialista Rodrigo Mucci, 48, foi preso como suspeito de matar Karina Queiroz, 22, durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento em Ribeirão Preto (SP). Em depoimento, ele confessou a autoria do homicídio em virtude de um desentendimento com a jovem.
O que aconteceu
Segundo apuração de Splash, Rodrigo Mucci foi preso, nesta segunda-feira (11), após os policiais civis cumprirem mandado de prisão temporária e busca e apreensão expedido pela Justiça. Em depoimento na delegacia, o radialista assumiu a autoria do crime e justificou que após desistir do encontro, foi ao local por Karina pedir dinheiro para não contar do caso para sua mulher.
O corpo de Karina foi encontrado pela amiga e colega de quarto, na noite do último dia 1 de agosto. A vítima estava caída ao lado da cama e com ferimentos de disparos de arma de fogo no rosto.
A colega de quarto relatou a Polícia que Karina havia marcado encontro por aplicativo de namoro e Rodrigo teria chegado à residência às 16h50. Ela não conseguiu ter mais contato com Karina e a encontrou morta em casa.
Graças às informações da colega de quarto, a polícia conseguiu chegar até Rodrigo Mucci com auxílio de câmeras de segurança. O veículo do radialista foi identificado próximo à residência de Karina e entregou seu endereço aos policiais.
Após a prisão e confessar o crime, Mucci ainda identificou onde descartou o celular e as chaves da vítima. Os itens foram recuperados pela polícia e apreendidos junto a arma e carro do radialista.
Em contato com a reportagem, a Policia Civil de São Paulo confirmou que Rodrigo Mucci assumiu a autoria do crime. "O suspeito pelo crime foi preso nesta segunda-feira (11), após policiais civis cumprirem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante o procedimento, ele confessou a autoria do homicídio. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Ribeirão Preto, que está realizando as diligências finais para concluir o inquérito policial e esclarecer o caso."
