Filme mais visto da HBO Max quebrou recorde pondo fogo em idosa

"Premonição 6: Laços de Sangue" é o filme mais visto do momento na HBO Max.

A cena de abertura do filme quebrou um recorde. Segundo o diretor Zach Lipovsky, a dublê de 71 anos Yvette Ferguson é a pessoa mais velha a ser colocada em chamas na frente das câmeras.

Atriz saiu da aposentadoria para gravar o filme. A atriz e dublê Yvette Ferguson compartilhou um vídeo dos bastidores no Instagram e ressaltou a complexidade da cena: "Que dia! Esse é um efeito muito sério que só pode ser realizado por profissionais. Os melhores!"