Perline: Primeira versão de Vale Tudo é igual maionese: pode te contaminar

A semana em "Vale Tudo" está totalmente focada na maionese estragada de Raquel, trama que se tornou uma das mais emblemáticas da versão original da trama, de 1988. Por isso, as comparações entre as duas produções dominaram as reações dos telespectadores. Este foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Gabriel Perline.

Chico diz que é contra comparações entre a versão original de "Vale Tudo" e a atual, dirigida por Manuela Dias. Ele mesmo não se lembra de muita coisa do que foi exibido no passado, apenas de "carpetes e cigarro".

No entanto, o apresentador do Central admitiu que ficou deprimido quando viu a mesma cena da maionese de 1988 rodando nas redes sociais nesta semana.