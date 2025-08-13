Paolla Oliveira posa sensual com lingerie e recebe elogios: 'Perfeita'

Paolla Oliveira, 43, chamou a atenção dos seguidores com novas fotos no Instagram A intérprete de Heleninha em Vale Tudo (Globo) não passou despercebida ao mostrar os bastidores de um ensaio fotográfico.

O que aconteceu

A atriz surgiu de lingerie nas cores preta e branca, com detalhes em renda. As fotos, feitas em um estúdio, são parte de uma campanha publicitária.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Tudo do Diogo, nada nosso", brincou uma internauta. "Isso que é uma rainha de bateria", comentou outra. Muitos ainda resumiram a admiração em uma palavra: "Perfeita".