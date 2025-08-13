SplashUOL
Pam detona Danilo e finalmente ganha destaque em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Haonê Thinar interpreta Pam em 'Dona de Mim'
Haonê Thinar interpreta Pam em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Amanhã, quinta-feira (14), em "Dona de Mim" (Globo), Pam finalmente ganha destaque ao se revoltar com as atitudes de Danilo na Boaz.

Bem avaliada pelo público, a personagem interpretada por Haonê Thinar deve crescer a partir desse momento na trama das 19h, mostrando que não ficará somente às sombras das amigas ou do ficante tóxico.

Danilo (Felipe Simas) em 'Dona de Mim'
Danilo (Felipe Simas) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda neste capítulo: Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval.

Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã.

Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

