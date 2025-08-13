Pam detona Danilo e finalmente ganha destaque em 'Dona de Mim'

Amanhã, quinta-feira (14), em "Dona de Mim" (Globo), Pam finalmente ganha destaque ao se revoltar com as atitudes de Danilo na Boaz.
Bem avaliada pelo público, a personagem interpretada por Haonê Thinar deve crescer a partir desse momento na trama das 19h, mostrando que não ficará somente às sombras das amigas ou do ficante tóxico.
Ainda neste capítulo: Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval.
Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã.
Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.