Pedro Andrade, namorado de Sandy, fala sobre ela pela 1ª vez: 'Incrível'

Pedro Andrade, namorado de Sandy, falou sobre a cantora e o relacionamento pela primeira vez.

O que aconteceu

"Estamos bem, ela é incrível", se limitou a dizer o médico quando questionado em entrevista pelo Link Podcast.

Pedro não quer falar muito sobre o namoro. "Melhor assim. Falar o mínimo possível porque, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece", explicou.