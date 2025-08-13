SplashUOL
Pedro Andrade, namorado de Sandy, fala sobre ela pela 1ª vez: 'Incrível'

De Splash, em São Paulo
Sandy e o namorado Pedro Andrade
Sandy e o namorado Pedro Andrade Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Pedro Andrade, namorado de Sandy, falou sobre a cantora e o relacionamento pela primeira vez.

O que aconteceu

"Estamos bem, ela é incrível", se limitou a dizer o médico quando questionado em entrevista pelo Link Podcast.

Pedro não quer falar muito sobre o namoro. "Melhor assim. Falar o mínimo possível porque, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece", explicou.

O casal está junto há mais de 1 ano, mas a primeira aparição pública só aconteceu em maio. É o primeiro relacionamento que Sandy assume após o fim do casamento com Lucas Lima, que chegou ao fim em setembro de 2023.

