MPT apura exploração do trabalho infantojuvenil em caso de Hytalo Santos

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba investiga se houve exploração do trabalho infantojuvenil nas redes sociais na conduta do influenciador digital Hytalo Santos. A confirmação da apuração foi feita pelo procurador Flávio Gondim.
O que aconteceu
A investigação é motivada por denúncias de exploração do trabalho infantil e sexual de crianças para gerar dinheiro na internet. "É importante destacar que a exploração do trabalho de crianças e adolescentes também é uma forma de 'adultização', sendo a exploração sexual umas das piores formas de trabalho infantil, conforme a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho", ressaltou Gondim.
O órgão analisou mais de 50 vídeos das redes sociais de Hytalo Santos e colheu depoimentos de pessoas envolvidas na produção dos materiais. "Mais de 15 pessoas foram ouvidas no inquérito, temos mais de 50 vídeos no processo. Temos áudios, gravações, um material vasto que demonstra a gravidade das inúmeras violações trabalhistas e aos direitos humanos", disse o procurador.
O foco da investigação é a apuração da possível ocorrência de pelo menos três irregularidades trabalhistas: o 'trabalho infantil digital', a 'exploração sexual' e até 'tráfico de pessoas', por indícios de privação de liberdade e ameaças às crianças.
Flávio Gondim
Segundo o procurador, o MPT tem recebido denúncias de exploração de mão de obra infantojuvenil ligadas ao influenciador digital há um ano. "Diante de tantos riscos da exploração infantil e da superexposição de crianças e adolescentes no ambiente digital, é importante cada vez mais reforçar a Rede de Proteção à Infância e à Adolescência, da qual o MPT faz parte. E termos sempre o apoio da sociedade em denunciar."
Além da investigação do MPT, a Justiça da Paraíba autorizou a realização de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos. A decisão determina a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos utilizados pelo influenciador digital para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais.
O influenciador digital também teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.
Splash entrou em contato com a defesa de Hytalo Santos. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação oficial.
Denúncia de Felca
Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o Youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.
O vídeo de 50 minutos Felca, intitulado de "adultização", já possui mais de 30 milhões de visualizações. A filmagem expõe conteúdos publicados por Hytalo Santos com crianças sendo sexualizadas e incentivadas a ter atos sexuais com outros menores.
A repercussão da denúncia de Felca fez Hytalo Santos ter o perfil no Instagram derrubado pela Meta. Kamylinha Santos, jovem de 17 anos que gravava vídeos com Hytalo, também teve a conta desativada pela rede social.
Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.
A reportagem também tenta contato com Hytalo para comentar o vídeo de Felca. O texto será atualizado em caso de resposta.
