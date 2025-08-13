MPT apura exploração do trabalho infantojuvenil em caso de Hytalo Santos

O foco da investigação é a apuração da possível ocorrência de pelo menos três irregularidades trabalhistas: o 'trabalho infantil digital', a 'exploração sexual' e até 'tráfico de pessoas', por indícios de privação de liberdade e ameaças às crianças.

Flávio Gondim

Segundo o procurador, o MPT tem recebido denúncias de exploração de mão de obra infantojuvenil ligadas ao influenciador digital há um ano. "Diante de tantos riscos da exploração infantil e da superexposição de crianças e adolescentes no ambiente digital, é importante cada vez mais reforçar a Rede de Proteção à Infância e à Adolescência, da qual o MPT faz parte. E termos sempre o apoio da sociedade em denunciar."

Além da investigação do MPT, a Justiça da Paraíba autorizou a realização de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos. A decisão determina a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos utilizados pelo influenciador digital para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais.

O influenciador digital também teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.

Splash entrou em contato com a defesa de Hytalo Santos. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação oficial.