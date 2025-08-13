SplashUOL
Justiça decide que Poze pode voltar a fazer show fora do RJ e devolve carro

Alexandre Cavalcante
Colaboração para Splash, em São Paulo
MC Poze do Rodo no Rock in Rio em 2024
MC Poze do Rodo no Rock in Rio em 2024 Imagem: Divulgação

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) devolveu o carro apreendido de MC Poze do Rodo durante a prisão do artista e decidiu que o cantor pode fazer shows fora do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A decisão, a qual Splash teve acesso, revogou duas das seis medidas cautelares impostos ao cantor. MC Poze do Rodo pode se ausentar do Rio de Janeiro e não precisa mais comparecer mensalmente em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades.

Além disso, a BMV do cantor apreendida será devolvida. "Não há nos autos qualquer indício de que o referido carro foi utilizado como instrumento de crime, ou que interesse para investigação ou à instrução criminal", escreveu a Juíza Substituta Beatriz de Oliveira, em sua decisão.

Ela pontua também que a revogação das duas medidas cautelares não afeta o andamento do processo. "O afastamento das citadas cautelares não importa em qualquer prejuízo concreto para o prosseguimento das investigações, observadas as circunstâncias pessoais do acusado, que é pessoa pública, exerce atividade de notório conhecimento público e possui endereço fixo de fácil acesso. Destaca-se que, até o momento, o investigado cumpriu atentamente todas as cautelares fixadas."

A manutenção das cautelares de comparecimento mensal em juízo e de impossibilidade de se ausentar da comarca configura antecipação de pena, já que causa prejuízo ao exercício da atividade laborativa exercida pelo investigado e de terceiros.

- Decisão do TJRJ

A juíza cita que a medida afetava, além do cantor, famílias de terceiros que dependiam dele. "Conforme demonstrado na petição acostada aos autos, na medida em que outras pessoas dependem direta e indiretamente da sua atividade profissional para o sustento de suas famílias."

A decisão cita, ainda, que as demais medidas cautelares impostas ao cantor continuam valendo. São elas:

  • Permanecer à disposição da Justiça informando telefone para contato imediato caso seja necessário;
  • Proibição de mudar-se de endereço sem comunicar ao Juízo;
  • Proibição de comunicar-se com pessoas investigadas pelos fatos envolvidos neste inquérito, testemunhas, bem como pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho;
  • Obrigação de entregar o passaporte à Secretaria do Juízo originário, caso o possua, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da notificação desta decisão.
Da prisão ao habeas corpus

O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.

Defesa de MC Poze do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.

Poze deixou a prisão após conseguir um habeas corpus. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

