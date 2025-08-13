Justiça decide que Poze pode voltar a fazer show fora do RJ e devolve carro

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) devolveu o carro apreendido de MC Poze do Rodo durante a prisão do artista e decidiu que o cantor pode fazer shows fora do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A decisão, a qual Splash teve acesso, revogou duas das seis medidas cautelares impostos ao cantor. MC Poze do Rodo pode se ausentar do Rio de Janeiro e não precisa mais comparecer mensalmente em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades.

Além disso, a BMV do cantor apreendida será devolvida. "Não há nos autos qualquer indício de que o referido carro foi utilizado como instrumento de crime, ou que interesse para investigação ou à instrução criminal", escreveu a Juíza Substituta Beatriz de Oliveira, em sua decisão.