Justiça decide que Poze pode voltar a fazer show fora do RJ e devolve carro

O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) devolveu o carro apreendido de MC Poze do Rodo durante a prisão do artista e decidiu que o cantor pode fazer shows fora do Rio de Janeiro.
O que aconteceu
A decisão, a qual Splash teve acesso, revogou duas das seis medidas cautelares impostos ao cantor. MC Poze do Rodo pode se ausentar do Rio de Janeiro e não precisa mais comparecer mensalmente em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades.
Além disso, a BMV do cantor apreendida será devolvida. "Não há nos autos qualquer indício de que o referido carro foi utilizado como instrumento de crime, ou que interesse para investigação ou à instrução criminal", escreveu a Juíza Substituta Beatriz de Oliveira, em sua decisão.
Ela pontua também que a revogação das duas medidas cautelares não afeta o andamento do processo. "O afastamento das citadas cautelares não importa em qualquer prejuízo concreto para o prosseguimento das investigações, observadas as circunstâncias pessoais do acusado, que é pessoa pública, exerce atividade de notório conhecimento público e possui endereço fixo de fácil acesso. Destaca-se que, até o momento, o investigado cumpriu atentamente todas as cautelares fixadas."
A manutenção das cautelares de comparecimento mensal em juízo e de impossibilidade de se ausentar da comarca configura antecipação de pena, já que causa prejuízo ao exercício da atividade laborativa exercida pelo investigado e de terceiros.
- Decisão do TJRJ
A juíza cita que a medida afetava, além do cantor, famílias de terceiros que dependiam dele. "Conforme demonstrado na petição acostada aos autos, na medida em que outras pessoas dependem direta e indiretamente da sua atividade profissional para o sustento de suas famílias."
A decisão cita, ainda, que as demais medidas cautelares impostas ao cantor continuam valendo. São elas:
- Permanecer à disposição da Justiça informando telefone para contato imediato caso seja necessário;
- Proibição de mudar-se de endereço sem comunicar ao Juízo;
- Proibição de comunicar-se com pessoas investigadas pelos fatos envolvidos neste inquérito, testemunhas, bem como pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho;
- Obrigação de entregar o passaporte à Secretaria do Juízo originário, caso o possua, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da notificação desta decisão.
Da prisão ao habeas corpus
O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.
Defesa de MC Poze do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.
Poze deixou a prisão após conseguir um habeas corpus. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.
