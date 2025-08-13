Justiça da Paraíba autoriza busca e apreensão na casa de Hytalo Santos

A análise dos fatos narrados e das provas anexadas, tais como as mídias digitais e o procedimento administrativo, revela a presença de indícios contundentes de violações graves aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A situação apresentada demonstra a exploração de suas imagens para fins de monetização, exposição a conteúdos inadequados e a um ambiente de vulnerabilidade, bem como a possível prática de ilícitos penais, como a incitação à pornografia infantil e o fornecimento de bebida alcoólica.

Adhailton Lacet Correia Porto

O magistrado também enviou um comunicado as plataformas digitais envolvidas para realizar a remoção preventiva dos conteúdos publicados por Hytalo. O influenciador digital também teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.

É inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade e integridade física, psíquica e moral dos adolescentes.

O juiz informou que o mandado será cumprido na casa de Hytalo Santos em João Pessoa. Ele, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de expedição de carta precatória ao juíz de Bayeux para cumprir mandado na outra residência do influenciador na capital paraibana.

Splash entrou em contato com a defesa de Hytalo Santos. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação oficial.

Denúncia de Felca

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o Youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.