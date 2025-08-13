Justiça da Paraíba autoriza busca e apreensão na casa de Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba autorizou, na tarde de hoje, mandado de busca e apreensão na casa do influenciador digital Hytalo Santos — investigado por exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão atende ao pedido do Ministério Público da Paraíba.
O que aconteceu
A decisão do juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, determina a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos utilizados Hytalo Santos para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais.
Dessa forma, celulares, computadores, câmeras, HDs e pen drives serão recolhidos e encaminhados à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados.
A análise dos fatos narrados e das provas anexadas, tais como as mídias digitais e o procedimento administrativo, revela a presença de indícios contundentes de violações graves aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A situação apresentada demonstra a exploração de suas imagens para fins de monetização, exposição a conteúdos inadequados e a um ambiente de vulnerabilidade, bem como a possível prática de ilícitos penais, como a incitação à pornografia infantil e o fornecimento de bebida alcoólica.
Adhailton Lacet Correia Porto
O magistrado também enviou um comunicado as plataformas digitais envolvidas para realizar a remoção preventiva dos conteúdos publicados por Hytalo. O influenciador digital também teve o acesso aos seus perfis bloqueados e está proibido de manter contato com as crianças e adolescentes citadas no processo.
É inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade e integridade física, psíquica e moral dos adolescentes.
Adhailton Lacet Correia Porto
O juiz informou que o mandado será cumprido na casa de Hytalo Santos em João Pessoa. Ele, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de expedição de carta precatória ao juíz de Bayeux para cumprir mandado na outra residência do influenciador na capital paraibana.
Splash entrou em contato com a defesa de Hytalo Santos. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação oficial.
Denúncia de Felca
Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o Youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.
O vídeo de 50 minutos Felca, intitulado de "adultização", já possui mais de 30 milhões de visualizações. A filmagem expõe conteúdos publicados por Hytalo Santos com crianças sendo sexualizadas e incentivadas a ter atos sexuais com outros menores.
A repercussão da denúncia de Felca fez Hytalo Santos ter o perfil no Instagram derrubado pela Meta. Kamylinha Santos, jovem de 17 anos que gravava vídeos com Hytalo, também teve a conta desativada pela rede social.
Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele.
A reportagem também tenta contato com Hytalo para comentar o vídeo de Felca. O texto será atualizado em caso de resposta.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.