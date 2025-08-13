Atriz de 'Verdades Secretas' aparece em clima de romance com cantora

Jéssica Cores, 35, conhecida pelos papéis em "Verdades Secretas" (Globo) e "Cidade Invisível" (Netflix), apareceu em clima de romance com a cantora Ju Moraes, 39.
O que aconteceu
Numa foto postada por Ju, as duas aparecem abraçadas, com a cantora recebendo um beijo da atriz. Elas viajaram para São Roque, no interior de São Paulo, e aproveitaram o sol.
No ano passado, Jéssica trocou beijos com Monica Benício em um festival. Elas chegaram de mãos dadas e se beijaram na frente dos fotógrafos, mas não falaram sobre o possível relacionamento.
Já Ju foi finalista do The Voice Brasil (Globo) em 2012. Também foi apresentadora do Band Folia em 2019 e 2020.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.