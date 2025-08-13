João Gomes faz cirurgia e Ary Mirelle se empolga: 'Se antes já era bom...'

João Gomes, 23, mostrou nas redes sociais uma cirurgia que fez na noite de ontem.
O que aconteceu
Cantor removeu o freio da língua. Nos stories do Instagram, ele contou que desde 2021 seu fonoaudiólogo recomendava que ele retirasse a membrana que une a língua ao assoalho da boca.
A esposa dele se empolgou. João Gomes postou um print de uma mensagem sugestiva que recebeu de Ary Mirelle após falar do procedimento: "Se antes já era bom, imagine agora...". O cantor prontamente respondeu: "Vou lhe expor".
Cirurgia é recomendada quando o freio atrapalha a fala ou outras funções. Isso pode acontecer por um encurtamento ou por outras alterações na membrana.
Isso só foi para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. João Gomes
João Gomes já está em casa se recuperando. Na manhã de hoje, ele agradeceu o apoio dos fãs: "Uma coisa legal que tenho aqui são vocês preocupados com a minha recuperação. Obrigado, raramente abro as solicitações de mensagens aqui mas poxa vida, que bênção".
