João Gomes faz cirurgia e Ary Mirelle se empolga: 'Se antes já era bom...'

João Gomes, 23, mostrou nas redes sociais uma cirurgia que fez na noite de ontem.

O que aconteceu

Cantor removeu o freio da língua. Nos stories do Instagram, ele contou que desde 2021 seu fonoaudiólogo recomendava que ele retirasse a membrana que une a língua ao assoalho da boca.

A esposa dele se empolgou. João Gomes postou um print de uma mensagem sugestiva que recebeu de Ary Mirelle após falar do procedimento: "Se antes já era bom, imagine agora...". O cantor prontamente respondeu: "Vou lhe expor".