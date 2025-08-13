SplashUOL
João Gomes faz cirurgia e Ary Mirelle se empolga: 'Se antes já era bom...'

De Splash, em São Paulo
Ary Mirelle deixou comentário ousado em story de João Gomes sobre cirurgia na língua
Ary Mirelle deixou comentário ousado em story de João Gomes sobre cirurgia na língua Imagem: Reprodução/Instagram

João Gomes, 23, mostrou nas redes sociais uma cirurgia que fez na noite de ontem.

O que aconteceu

Cantor removeu o freio da língua. Nos stories do Instagram, ele contou que desde 2021 seu fonoaudiólogo recomendava que ele retirasse a membrana que une a língua ao assoalho da boca.

A esposa dele se empolgou. João Gomes postou um print de uma mensagem sugestiva que recebeu de Ary Mirelle após falar do procedimento: "Se antes já era bom, imagine agora...". O cantor prontamente respondeu: "Vou lhe expor".

Cirurgia é recomendada quando o freio atrapalha a fala ou outras funções. Isso pode acontecer por um encurtamento ou por outras alterações na membrana.

Isso só foi para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. João Gomes

João Gomes já está em casa se recuperando. Na manhã de hoje, ele agradeceu o apoio dos fãs: "Uma coisa legal que tenho aqui são vocês preocupados com a minha recuperação. Obrigado, raramente abro as solicitações de mensagens aqui mas poxa vida, que bênção".

