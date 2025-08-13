Astro de 50 Tons de Cinza rouba a cena em comercial de bebidas: 'Adorável'

Jamie Dornan, 43, voltou a roubar a cena, e desta vez, longe das telonas. O ator norte-irlandês, eternizado como Christian Grey na franquia 50 Tons de Cinza, arrancou suspiros dos fãs ao surgir em um novo vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

Dornan aparece tirando um roupão e mergulhando em um lago. A cena que faz parte de uma campanha publicitária para uma marca de refrigerantes. No vídeo, o astro nada tranquilamente e, em seguida, emerge da água para se juntar a outros personagens que apreciam a bebida.

A reação do público foi imediata. "Ele é maravilhoso!", exaltou uma fã. "Aí está um belo homem", afirmou outra. "Acho esse rapaz adorável", disse uma terceira. Um comentário resumiu o sentimento geral: "Definitivamente não perdeu a forma".