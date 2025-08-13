A Fazenda: Gaby Spanic esclarece rumores de convite: 'Não me ligaram'

Gabriela Spanic, conhecida por interpretar Paulina e Paola em "A Usurpadora", falou sobre os boatos de que fará parte do elenco de A Fazenda 17 (Record). A atriz é a convidada de Ronnie Von no programa desta quarta do "Companhia Certa", que será exibido à 0h, na RedeTV!

O que aconteceu

Na entrevista, a atriz fala de sua relação com a arte e abre o jogo sobre o possível convite: "Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos [na imprensa], não entendo porquê", revela.

Gabriela também comentou sobre o grande sucesso de "A Usurpadora" no Brasil. "Nunca imaginei, de verdade. É a novela mais reprisada [da TV brasileira]. Na Europa, Singapura, Emirados Árabes, também foi impressionante. Na Indonésia fizeram uma estátua minha".