Felca sobre ameaças após denúncias: 'Quem tem que ter medo são eles'

Quem tem que ter medo são os pedófilos. Felca

O influenciador também conta que a indignação foi o que o moveu a fazer o vídeo. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tenho público, simplesmente liguei a câmera e falei."

'Adultização'

Felca fez um vídeo sobre o influenciador Hytalo Santos. O vídeo de 50 minutos, chamado "adultização", já tem mais de 36 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem — e monetizam — os vídeos.

Ele expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.