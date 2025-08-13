Felca sobre ameaças após denúncias: 'Quem tem que ter medo são eles'

O influenciador Felca será convidado do Altas Horas (Globo) do próximo sábado, 16.
O que aconteceu
No programa, Felca vai comentar as ameaças que recebeu após o vídeo "Adultização", onde expôs a exploração de menores. "Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado."
Felca continua. "Talvez venham ameaças, alguns processos, pessoas insatisfeitas, existe pedófilos que se incomodaram pessoalmente por quebrar o esquema de pedofilia deles, vão se sentir atacados e bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando."
Quem tem que ter medo são os pedófilos. Felca
O influenciador também conta que a indignação foi o que o moveu a fazer o vídeo. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tenho público, simplesmente liguei a câmera e falei."
'Adultização'
Felca fez um vídeo sobre o influenciador Hytalo Santos. O vídeo de 50 minutos, chamado "adultização", já tem mais de 36 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem — e monetizam — os vídeos.
Ele expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.
Caso o MP entenda que houve violação do ECA, pode apresentar denúncia à Justiça ou propor ao influencer um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para interromper os vídeos com os jovens. Os pais das crianças e adolescentes também podem ser responsabilizados se entrarem para o rol de investigados.
No ano passado, procurado pelo UOL, o influencer disse por meio de seu advogado ser "alvo de falsas acusações que produzem ataques à sua honra". Leia a nota na íntegra:
"Hytalo não é denunciado pelo MPPB. Ocorre de internautas realizarem falsas acusações, por vezes produzindo ataques a sua honra, a fim de se promoverem com isso. E se dessas acarreta algum procedimento, esse tramita em sigilo, mas conta sempre com a postura da assessoria jurídica de Hytalo para reestabelecer a verdade e arquivá-los. Todo conteúdo que é produzido pela equipe de Hytalo Santos observa estritamente as regras e diretrizes das próprias plataformas em que são divulgados e ainda a um compliance rigoroso para evitar qualquer infração legal."
