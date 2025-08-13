Mulher de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador: 'Tudo indo bem'

Esposa de Faustão atualiza estado de apresentador Imagem: Reprodução/Instagram

Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado, na última quarta-feira. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado ontem.

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Equipe de Faustão, informou via boletim médico

O último boletim médico não informa se há previsão de alta médica para o artista. Ele está sendo assistido pelos médicos: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.

Procedimentos cirúrgicos de Fausto Silva

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.