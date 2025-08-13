Exames de Luva de Pedreiro mostram 'leve redução da frequência cardíaca'

A bateria de exames a qual foi submetido Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, 23, apontou "uma leve redução na frequência cardíaca".

Ele está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, desde ontem. Em nota, o hospital diz que a alteração não é relevante e que Iran está estável, sob cuidados e monitoramento. Leia a nota na íntegra ao final do texto.

O que aconteceu

Iran foi internado ontem, mas detalhes de seus sintomas não foram tornados públicos. O hospital disse apenas que ele não tinha previsão de alta.