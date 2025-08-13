Exames de Luva de Pedreiro mostram 'leve redução da frequência cardíaca'

A bateria de exames a qual foi submetido Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, 23, apontou "uma leve redução na frequência cardíaca".
Ele está internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, desde ontem. Em nota, o hospital diz que a alteração não é relevante e que Iran está estável, sob cuidados e monitoramento. Leia a nota na íntegra ao final do texto.
O que aconteceu
Iran foi internado ontem, mas detalhes de seus sintomas não foram tornados públicos. O hospital disse apenas que ele não tinha previsão de alta.
Távila Gomes, namorada do influenciador, tranquilizou os fãs. "Iran tá internado, mas tá bem, já fez exames e tá tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser"
Nota do Hospital
O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves passou por avaliação clínica e uma bateria de exames, os quais não identificaram qualquer alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.