'Êta Mundo Melhor!': o novo (e bem desolador) diagnóstico de Anabela

Nesta quarta-feira (13), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela conta sua história de vida a Celso, marcando uma aproximação dos dois.
Enquanto isso, as crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola.
Mais tarde, Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia, deixando a enfermeira apreensiva. A menina corre risco de ficar surda para sempre caso não faça a operação.
Também neste mesmo capítulo: Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal.
Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
