'Êta Mundo Melhor!': o novo (e bem desolador) diagnóstico de Anabela

Nesta quarta-feira (13), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela conta sua história de vida a Celso, marcando uma aproximação dos dois.

Enquanto isso, as crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola.

Mais tarde, Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia, deixando a enfermeira apreensiva. A menina corre risco de ficar surda para sempre caso não faça a operação.