Vilã no limbo e teste de DNA: como Celina e Solange vão revirar 'Vale Tudo'

Além disso, nesse mesmo dia, a gravidez de Solange ganha destaque no capítulo. Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Afonso fica sabendo da gravidez da ex-namorada e corre para confrontá-la se ele é o pai do bebê que ela espera.

Vale Tudo: Afonso e Solange Imagem: Reprodução/Globoplay

Ainda neste capítulo: Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete.

Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA.

Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal.

Raquel alerta Ivan sobre Odete.