Erick Jacquin, do MasterChef, reprova morango do amor: 'Porcaria'

O morango do amor pode ter conquistado milhares de brasileiros recentemente, mas a sobremesa não foi aprovada por Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nas redes sociais do programa, Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça provaram a sobremesa. Embora os colegas tenham se mostrado pouco impressionados, foi o chef francês quem roubou a cena com críticas afiadas.