Erick Jacquin, do MasterChef, reprova morango do amor: 'Porcaria'

O morango do amor pode ter conquistado milhares de brasileiros recentemente, mas a sobremesa não foi aprovada por Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil.
O que aconteceu
Em um vídeo publicado nas redes sociais do programa, Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça provaram a sobremesa. Embora os colegas tenham se mostrado pouco impressionados, foi o chef francês quem roubou a cena com críticas afiadas.
Tem coisa que não consigo entender na vida, gente. Morango, essa fruta, é tão maravilhosa, tão gostosa, é a fruta das crianças. Por que colocar essa merda em cima dela? Por que botar esse açúcar feio, cheio de coisa industrial, corante que não presta? Isso não vai nem subir do subsolo. Então, esquece o mezanino. Para nós, isso não é confeitaria nem sobremesa. Isso aí é porcaria.
Erick Jacquin
A fala repercutiu rapidamente no X, antigo Twitter. "Se fosse um doce francês, ele estaria exaltando", provocou um internauta. "Isso aí tá ajudando as famílias", rebateu outro. Um terceiro resumiu: "Comi e não compensa o hype mesmo".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.