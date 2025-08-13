'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (13) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.