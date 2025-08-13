Filho? Decisão triste de César muda a vida de Raquel no fim de 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) vai rejeitar o bebê que Maria de Fátima (Bella Campos) espera em "Vale Tudo" (Globo). Entenda como essa decisão afeta drasticamente o desfecho de Raquel (Taís Araújo).
O que vai acontecer
Tudo começa quando Maria de Fátima é enganada por Celina (Malu Galli). A irmã de Odete (Débora Bloch) faz a jovem acreditar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril. Desesperada, Fátima procura César, que sugere que ela interrompa a gravidez.
Sem sucesso na tentativa de encerrar a gestação, Fátima descobre que Celina mentiu. Afonso pode, sim, ter filhos, aliás, ele engravida Solange (Alice Wegmann).
Dúvida sobre a paternidade a leva a fazer um exame de DNA. O resultado confirma César como pai, algo que deixará o modelo desnorteado. Ao saber da verdade, ele decide romper o relacionamento e, inclusive, em conversa com Olavo (Ricardo Teodoro), afirma que não será pai do filho de Fátima de forma alguma.
Escolha impacta no desfecho de Raquel
Com a rejeição de César, Maria de Fátima busca uma saída criminosa para não ser desmascarada. Na versão de 1988, a ardilosa vende a criança para um casal de estrangeiros e isso deve se repetir no remake, principalmente para abrir o debate sobre tráfico humano.
Sabendo da atrocidade da filha, Raquel parte em busca do neto e consegue resgatá-lo. A essa altura, Ivan terá saído da cadeia após um ano de sentença por corrupção e terá reconquistado a cozinheira e empresária. Assim, no final da trama, os dois criam juntos o bebê de Maria de Fátima.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
