Filho? Decisão triste de César muda a vida de Raquel no fim de 'Vale Tudo'

Sem sucesso na tentativa de encerrar a gestação, Fátima descobre que Celina mentiu. Afonso pode, sim, ter filhos, aliás, ele engravida Solange (Alice Wegmann).

Celina e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Dúvida sobre a paternidade a leva a fazer um exame de DNA. O resultado confirma César como pai, algo que deixará o modelo desnorteado. Ao saber da verdade, ele decide romper o relacionamento e, inclusive, em conversa com Olavo (Ricardo Teodoro), afirma que não será pai do filho de Fátima de forma alguma.

Escolha impacta no desfecho de Raquel

Maria de Fátima entregando seu filho a estrangeira em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Com a rejeição de César, Maria de Fátima busca uma saída criminosa para não ser desmascarada. Na versão de 1988, a ardilosa vende a criança para um casal de estrangeiros e isso deve se repetir no remake, principalmente para abrir o debate sobre tráfico humano.