Vale Tudo

Filho? Decisão triste de César muda a vida de Raquel no fim de 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Raquel (Taís Araújo) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araújo) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

César (Cauã Reymond) vai rejeitar o bebê que Maria de Fátima (Bella Campos) espera em "Vale Tudo" (Globo). Entenda como essa decisão afeta drasticamente o desfecho de Raquel (Taís Araújo).

O que vai acontecer

Tudo começa quando Maria de Fátima é enganada por Celina (Malu Galli). A irmã de Odete (Débora Bloch) faz a jovem acreditar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril. Desesperada, Fátima procura César, que sugere que ela interrompa a gravidez.

Sem sucesso na tentativa de encerrar a gestação, Fátima descobre que Celina mentiu. Afonso pode, sim, ter filhos, aliás, ele engravida Solange (Alice Wegmann).

Celina e Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Celina e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Dúvida sobre a paternidade a leva a fazer um exame de DNA. O resultado confirma César como pai, algo que deixará o modelo desnorteado. Ao saber da verdade, ele decide romper o relacionamento e, inclusive, em conversa com Olavo (Ricardo Teodoro), afirma que não será pai do filho de Fátima de forma alguma.

Escolha impacta no desfecho de Raquel

Maria de Fátima entregando seu filho a estrangeira em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima entregando seu filho a estrangeira em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Com a rejeição de César, Maria de Fátima busca uma saída criminosa para não ser desmascarada. Na versão de 1988, a ardilosa vende a criança para um casal de estrangeiros e isso deve se repetir no remake, principalmente para abrir o debate sobre tráfico humano.

Sabendo da atrocidade da filha, Raquel parte em busca do neto e consegue resgatá-lo. A essa altura, Ivan terá saído da cadeia após um ano de sentença por corrupção e terá reconquistado a cozinheira e empresária. Assim, no final da trama, os dois criam juntos o bebê de Maria de Fátima.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988
Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

