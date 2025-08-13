César despacha Fátima e tira o fôlego de Odete na cama em 'Vale Tudo'

Neste mesmo capítulo, Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. Mais tarde, Tiago encontra a mãe na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição nela.

Enquanto isso, Renato leva Heleninha para casa e a pintora diz a Celina que Tiago sumiu. A partir daí, Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago, que, longe dali, é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles.

Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. O empresário da TCA culpa Heleninha pelo que aconteceu com o filho e a pintora promete a Tiago que vai parar de beber.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

