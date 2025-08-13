Casamento às Cegas: veja quem são os participantes 50+ da 5ª temporada

Foi divulgado hoje o trailer da 5ª temporada do reality "Casamento às Cegas Brasil", em que os participantes ficam noivos antes de ver o rosto dos parceiros.
Nesta temporada, todos os participantes têm mais de 50 anos. Com o slogan "nunca é tarde", o elenco tem integrantes de até 70 anos.
Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam como apresentadores. "O mais bonito dessa temporada é ver que os sentimentos continuam sendo os mesmos em qualquer idade. Inseguranças, dúvidas, paixões... Tudo isso faz parte do amor, seja aos 30 ou aos 60", diz a atriz e modelo.
Conheça as mulheres
Ana Lúcia Custódio, 60 anos: virou corretora imobiliária em São Paulo após se aposentar como funcionária pública. Mãe de duas filhas e avó de quatro netos. Ama cinema e festas de samba. Busca um parceiro que tope ir aos pagodes com ela.
Jacy Borges, 61 anos: funcionária pública municipal aposentada em São Paulo, é natural de Minas Gerais. Mora com o filho de 22 anos. Ama patins e crochê, e procura um homem que ame o sossego e a praia.
Ustinelli Arone, 54 anos: personal trainer em São Paulo, é mãe de dois filhos e avó, divorciada há oito anos após traições. Gosta de dançar e treinar. Busca um homem que a valorize.
Claudia Chaves, 61 anos: modelo sênior em São Paulo após trabalhou a vida toda com hotelaria. Nunca teve filhos. Procura um homem que goste de conversar e seja parceiro, mas sem ser pegajoso.
Aidê Torres, 60 anos: formadora de plateia em São Paulo, é filha de paraguaios e mãe de três filhos (dois deles adotivos). Ama artes e acredita ter renascido aos 60 anos. Busca um homem bem-humorado e que aprecie as artes.
Nívia Gälego, 57 anos: trabalha com fashion Marketing em São Paulo. Mãe de filhos gêmeos e viúva há três anos. Tem um clube de leitura com amigas. Após o luto, busca um novo amor para os próximos 30 anos.
Fabiana Checchia, 52 anos: advogada em São Paulo, tem duas filhas e está solteira há três anos. Ama viajar, já foi bailarina e sonha em viver um amor na maturidade. Quer alguém que compartilhe suas aventuras.
Roseli Silva, 55 anos: paulistana, mãe de duas filhas e avó. É enfermeira e apresenta um programa de entrevistas na internet. Kardecista, vaidosa, não aceita homens controladores e quer um companheiro espiritualizado.
Silvia Malanzuki, 62 anos: atriz em São Paulo, já foi comissária de voo e vive com mais de 10 gatos. Mãe de um filho, nunca casou. Pratica nunchaku e quer alguém que ame os animais e queira ser feliz com ela.
Lucielma Cardeal, 51 anos: técnica em logística em São Bernardo do Campo (SP), é mãe de três filhos e avó de três netos. Gosta de samba, karaokê e bares. Nordestina arretada, busca um homem que cuide dela de verdade após relações abusivas.
Maria Luiza Brufatto (Malu), 63 anos: empresária em São Paulo, gaúcha e capricorniana convicta. Foi casada por 23 anos e hoje é dona de uma empresa de atendimento comercial. Procura um parceiro financeiramente independente.
Luciana Rodriguez, 50 anos: gerente de marketing digital em São Paulo e mãe de dois filhos. Teve um longo relacionamento com o pai deles e o último, com uma mulher mais jovem. Busca alguém que respeite as individualidades em uma relação.
Fátima Taffo, 70 anos: aposentada paulistana, mãe de quatro filhos e avó de nove netos. Frequenta academia todos os dias e adora pubs de rock. Quer um homem que ela possa admirar para sempre.
Tânia Felix, 53 anos: dona de uma pizzaria em Votorantim (SP), divide o dia entre a bike e o trabalho. Mãe de dois filhos, sonha em se casar na Igreja. Procura um companheiro esportista e que ame viajar.
Eliane Neri (Lica), 51 anos: natural de São Bernardo do Campo (SP), hoje é administradora de empresas em Santo André (SP). Foi casada duas vezes, sem filhos. Exigente, busca uma relação em que seja tratada como prioridade.
Conheça os homens
Gustavo Cardoso, 54 anos: nascido e criado em São Paulo, o terapeuta corporal cresceu em um orfanato até seus 19 anos. Faixa preta de caratê, já competiu internacionalmente. Tem uma filha de 16 anos. Busca uma mulher segura e bem resolvida emocionalmente.
Mario Sérgio, 67 anos: publicitário em São José dos Campos (SP), nasceu na capital paulista e é pai de um filho de 15 anos. Apaixonado por música, adora tocar guitarra e violão. Busca uma mulher segura, pois diz que só assim consegue confiar na pessoa.
Rivo Abreu, 67 anos: gestor de câmbio, é arioca da gema e hoje trabalha em São Paulo. Tem uma filha adulta que mora em Paris. Praticante de crossfit e frequentador de festivais de música, foi casado três vezes e está solteiro há seis anos. Procura uma companheira animada igual a ele.
Edmilson Assis, 65 anos: nascido na capital do Rio de Janeiro, mas mora na cidade de São Paulo e trabalha como produtor de eventos. Edmilson tem dois filhos, da mesma idade, com duas mulheres diferentes. É apaixonado pela vida e pelas artes. Busca se casar formalmente pela primeira vez na vida.
Claudio Hott, 53 anos: o consultor financeiro nasceu em Volta Redonda (RJ) e morava em São José dos Campos (SP), mas se mudou para a capital paulista para ficar mais próximo do filho de 10 anos. Ama viajar e beber um bom vinho. Está atrás de uma companheira alto astral para curtir a vida ao máximo com ele.
Fábio Santos, 53 anos: advogado em São Paulo, é pai de três filhos e avô de uma criança de 3 anos. Fábio gosta de dançar, fumar charutos e de apreciar um bom vinho. Busca um relacionamento sem desconfianças, em que os dois sejam livres.
Geraldo Duarte, 57 anos: motorista de aplicativo paulistano, Geraldo não tem filhos e mora sozinho. É católico e tem três irmãos. Ele procura uma companheira que seja calma.
Jobert Costa, 55 anos: nascido na capital paulista, mas morando no interior, em Salto, o publicitário foi casado duas vezes. Tem duas filhas e uma netinha. Adora andar de bike e cuidar do jardim de sua casa. Está atrás de alguém leve para viver ao seu lado.
Judicael Renouard, 54 anos: administrador de empresas nascido em Le Mans, na França, foi casado por 22 anos com uma brasileira, com quem teve dois filhos. Mora em São Paulo, adora pedalar e fazer trekking. Está procurando um relacionamento que não caia na rotina de casal.
Leonardo Vicentini, 50 anos: dentista nascido em Belo Horizonte (MG), hoje mora em Indaiatuba (SP). Foi casado duas vezes e tem três filhos. Sua filha mais velha tem 30 anos. Está atrás de uma mulher que não seja ciumenta.
Marcelo Ivanaskas, 55 anos: engenheiro e administrador de obras em São Paulo. Solteiro há cinco anos, tem um filho e três enteados que considera como filhos também. É avô. Procura alguém parecido com ele, já que não acredita que "os opostos se atraem".
Mario Roberto, 50 anos: empresário natural de Barretos (SP) que mora na capital desde 2000. Tem duas filhas, administra uma academia de luta, é capoeirista e trabalha no Carnaval. Está atrás de uma mulher que transborde sentimentos.
Ricardo Zanardo, 53 anos: empresário do ramo de cosméticos, nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e viveu em diversos países até se estabelecer em São Paulo. Pai de uma filha de 14 anos, é colecionador de perfumes e adora o mar. Sonha em encontrar um amor para o acompanhar em suas aventuras.
Samuel Freiria, 51 anos: é artista plástico e tatuador em Franca (SP). Tem três filhas, com três mulheres diferentes. Está solteiro há cinco anos e em busca de um novo amor. Como ele mesmo diz, para ser sua companheira, tem que ter um "borogodó" a mais.
Wagner da Silva, 58 anos: designer de impressão 3D em São Paulo, foi casado duas vezes e está solteiro há um ano. Pai de três filhos, mora com a mãe para ajudá-la no dia a dia. Procura uma companheira que entenda que sua mãe é prioridade no momento.
