Casamento às Cegas: veja quem são os participantes 50+ da 5ª temporada

Claudia Chaves, 61 anos: modelo sênior em São Paulo após trabalhou a vida toda com hotelaria. Nunca teve filhos. Procura um homem que goste de conversar e seja parceiro, mas sem ser pegajoso.

Aidê Torres, 60 anos: formadora de plateia em São Paulo, é filha de paraguaios e mãe de três filhos (dois deles adotivos). Ama artes e acredita ter renascido aos 60 anos. Busca um homem bem-humorado e que aprecie as artes.

Nívia Gälego, 57 anos: trabalha com fashion Marketing em São Paulo. Mãe de filhos gêmeos e viúva há três anos. Tem um clube de leitura com amigas. Após o luto, busca um novo amor para os próximos 30 anos.

Fabiana Checchia, 52 anos: advogada em São Paulo, tem duas filhas e está solteira há três anos. Ama viajar, já foi bailarina e sonha em viver um amor na maturidade. Quer alguém que compartilhe suas aventuras.

Roseli Silva, 55 anos: paulistana, mãe de duas filhas e avó. É enfermeira e apresenta um programa de entrevistas na internet. Kardecista, vaidosa, não aceita homens controladores e quer um companheiro espiritualizado.

Silvia Malanzuki, 62 anos: atriz em São Paulo, já foi comissária de voo e vive com mais de 10 gatos. Mãe de um filho, nunca casou. Pratica nunchaku e quer alguém que ame os animais e queira ser feliz com ela.