SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Cantor de pagode morre depois de ser espancado na Bahia

Péterson Neves
De Splash, em São Paulo
Jefferson Borges foi morto por espancamento
Jefferson Borges foi morto por espancamento Imagem: Divulgação

O cantor de pagode Jefferson Borges, 28, morreu após ser espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash com a Polícia Civil da Bahia, o cantor foi agredido por um grupo de homens, na noite desta terça-feira (12). O artista foi levado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Para a TV Bahia, a mãe de Jefferson, que preferiu não se identificar, informou que soube que homens invadiram a casa do filho, o retiraram do local e o espancaram. Ela ainda contou que a namorada do cantor relatou que Jefferson estava com dívidas de "jogo de internet", mas não sabia dizer se isso tinha relação com o crime.

Ainda para TV Bahia, a mãe do artista relembrou que o filho tinha o sonho de se tornar um cantor famoso. "Jefferson vai deixar saudade. Ele era um menino muito alegre, brincalhão, e queria ser igual aos cantor de pagode de Salvador como Xanddy e Leo Santana. Desde criança, ele tinha o sonho de cantar."

Jefferson deixa uma filha de seis anos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Para Splash, a Polícia Civil informou que busca os criminosos para esclarecer a motivação do crime. "A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) investiga a autoria do crime de lesão corporal seguida de morte de Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, vítima de agressões físicas, na noite de terça-feira (12), na localidade de Vilas de Abrantes. Segundo informações preliminares, Jefferson foi agredido por um grupo de homens e foi socorrido para unidade de saúde, onde não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.