Cantor de pagode morre depois de ser espancado na Bahia

O cantor de pagode Jefferson Borges, 28, morreu após ser espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
O que aconteceu
Segundo apuração de Splash com a Polícia Civil da Bahia, o cantor foi agredido por um grupo de homens, na noite desta terça-feira (12). O artista foi levado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.
Para a TV Bahia, a mãe de Jefferson, que preferiu não se identificar, informou que soube que homens invadiram a casa do filho, o retiraram do local e o espancaram. Ela ainda contou que a namorada do cantor relatou que Jefferson estava com dívidas de "jogo de internet", mas não sabia dizer se isso tinha relação com o crime.
Ainda para TV Bahia, a mãe do artista relembrou que o filho tinha o sonho de se tornar um cantor famoso. "Jefferson vai deixar saudade. Ele era um menino muito alegre, brincalhão, e queria ser igual aos cantor de pagode de Salvador como Xanddy e Leo Santana. Desde criança, ele tinha o sonho de cantar."
Jefferson deixa uma filha de seis anos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
Para Splash, a Polícia Civil informou que busca os criminosos para esclarecer a motivação do crime. "A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) investiga a autoria do crime de lesão corporal seguida de morte de Jefferson Borges Fernandes, de 28 anos, vítima de agressões físicas, na noite de terça-feira (12), na localidade de Vilas de Abrantes. Segundo informações preliminares, Jefferson foi agredido por um grupo de homens e foi socorrido para unidade de saúde, onde não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime."
