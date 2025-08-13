Cantor de pagode morre depois de ser espancado na Bahia

O cantor de pagode Jefferson Borges, 28, morreu após ser espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash com a Polícia Civil da Bahia, o cantor foi agredido por um grupo de homens, na noite desta terça-feira (12). O artista foi levado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Para a TV Bahia, a mãe de Jefferson, que preferiu não se identificar, informou que soube que homens invadiram a casa do filho, o retiraram do local e o espancaram. Ela ainda contou que a namorada do cantor relatou que Jefferson estava com dívidas de "jogo de internet", mas não sabia dizer se isso tinha relação com o crime.