Celebs

Bruna Marquezine abre comemorações com pré-festa ao lado de amigos famosos

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Bruna Marquezine reúne amigos famosos em pré-festa
Bruna Marquezine reúne amigos famosos em pré-festa Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine deu início às celebrações por seus 30 anos com um esquenta ao lado de amigos.

O que aconteceu

O encontro foi registrado pelo produtor Léo Fuchs com a legenda "Pré da Bru". A noite contou com a presença de nomes como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette.

A festa principal está marcada para sexta-feira e terá como cenário a histórica Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Cerca de 200 convidados são esperados para o evento, que seguirá regras específicas para preservar o patrimônio e garantir a segurança. Entre as medidas, estão a proibição do uso de drones, canhões de luz e som em volume alto, restrições essas ligadas à proximidade do aeroporto Santos Dumont e à proteção da estrutura do local.

O documento de autorização para uso do espaço, assinado pela própria atriz, ainda inclui uma cláusula curiosa. É proibido que convidados tirem a roupa durante a festa, sem qualquer explicação adicional sobre o motivo.

